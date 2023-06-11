الديار: فرنجية وازعور لا يضمنان تامين الـ٦٥ صوتا في الدورة الاولى

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:



ما هو سيناريو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل، وما هي الاجواء والمعطيات التي ستحكمها؟



قبل ٣ ايام من موعدها استنفر الفريقان الداعمان للمرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور لرفع ارقام كل مرشح من خلال كسب اصوات المترددين والمستقلين والمتريثين لا سيما ان هناك قناعة تجمعهما، الا وهي ان جلسة الاربعاء لن تؤدي الى انتخاب الرئيس الجديد.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار» من مصادر الطرفين ان احدا من المرشحين فرنجية وازعور لا يضمن تامين الـ٦٥ صوتا في الدورة الاولى، وان الدورة الثانية مستبعدة لان النصاب لن يبقى مؤمنا فيها.