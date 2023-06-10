living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حركة الناصريين المستقلين-المرابطون: هذا اليوم التاريخي سيبقى في وجداننا وعقلنا

10
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:
إن العاشر من حزيران عام 1967، هذا اليوم التاريخي سيبقى في وجداننا وعقلنا القومي العربي الناصري يوماً للعمل ورفض الهزيمة وبداية الاستنهاض القومي ما بعد الغدر الأميركي الأوروبي اليهودي في 5 حزيران 1967، ولن تستطيع كل قوى البغي والعدوان والتزوير الإعلامي الحاقد المتمم للغدر أن تجعل من تلك الأيام وسيلة إحباط للثوريين المناضلين رجال جمال عبد الناصر، وأمتهم العربية من محيطها إلى خليجها العربي.
في التاسع والعاشر من حزيران عام 1967، خرجت جماهير الأمة العربية لتعلن رفضها للهزيمة، واستعدادها للاستمرار بالمقاومة والكفاح من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية والاشتراكية والوحدة بقيادة "جمال عبد الناصر".
في اليوم العاشر من حزيران نؤكد ما يلي:
أولاً: نتوجّه بالدعوة الدائمة والمستمرة إلى كل القوى القومية والتقدّمية العربية إلى صياغة المشروع الكفاحي الواحد، والانضمام في مسار ومصير جبهويّ واضح معالم والأهداف، يرتكز في بنيانه الأساسي على عودة شباب الأمة إلى وعيهم التقدمي القومي العربي.
هذا المشروع الكفاحي يجب أن يخرج من آلام وآمال أمتنا في عشرات السنوات العجاف، سنوات الصحوات المتأسلمة، سنوات صقيع الإخوان المتأسلمة، المهزومين على أبواب القاهرة ودمشق.
ثانياً: لقد استطاع أهلنا في كل أقطارنا العربية إسقاط مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين المدارة أميركياً ويهودياً تلمودياً، الهادف إلى تفتيت الأمة وبناء هياكل إمارات دينية ومذهبية وجمهوريات مزيّفة حدودها، شوارع ودساكر إثنية لا عنوان لها ولا قيمة.
إن هذا السقوط الأكيد لما أسموه "بالربيع العربي" وهو صقيع، وتخبّط من كان يدير معركة الوعي ضد عقول شبابنا العربي، يجعل من استنهاض الفكر القومي التقدمي العربي حتمية تاريخية ومفصلية، وإلا فإن الفرصة التاريخية لن تتاح لنا ثانية، وسيسقط شبابنا القومي في التشدّد والتطرّف المتأسلم بأعداد قليلة، وخلايا نائمة مما سبقهم في التطرّف والإرهاب، وإما سيتغرّب وعي شبابنا في الإلحاد الاجتماعي وبوادره جاهزة في وسائل التواصل الاجتماعي بدءً من المخدرات إلى عبادة الشيطان وكل هذه الموبقات الاجتماعية الخطرة.
في التاسع والعاشر من حزيران، ونحن على اقتناع تام أن رفض الهزائم هو قدرنا وقدر هذه الأمة العربية الواحدة، كما علّمنا عبد الناصر أن تجميع عناصر قوتها لسحق العقبة الأخيرة ألا وهو الكيان اليهودي التلمودي في وسط الأمة على أرض فلسطين المحتلة.
وبالتالي، تنفتح كل الآفاق لوحدة هذه الأمة الكاملة وترسيخ حرية مواطنيها والسير بها إلى آفاق التقدّم والازدهار والإنجازات العظيمة على صعيد الحضارة الإنسانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   