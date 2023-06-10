جريمة مروّعة في مجدل العاقورة.. حاصروهم وأطلقوا النار!

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طوّق رجال مسلّحون ملثّمون غرفة زراعية يسكنها عاملَون زراعيون في مجدل العاقورة، وأقدموا على خلع الباب واطلاق النار داخل منزلهم وضربهم ضرباً مبرحاً بآلة حادة ولاذوا بالفرار.

ونُقل الضحايا الى مستشفى سانت ماريتيم في جبيل، وتبيّن وجود كسور في جمجمة الرأس لأحدهم وكسور اخرى وجروح بالغة في البطن والظهر واليدين والرجلين، حيث حالة أحدهم حرجة.

ووفق التحقيقات الأولية، تبيّن أن المعتدين هم من سكان المنطقة ويجري حالياً العمل على تحديد هويتهم والدوافع لهذه الجريمة، وفق ما أفاد مرجع رسمي.

تجدر الاشارة إلى ان الجرائم والمكامن تتكرر في هذه البلدة، وآخرها كان سرقة كبلات كهرباء شركة لبنان وعدد من المنازل في المنطقة، سبقها مكمن مسلح واطلاق نار دام نصف ساعة متواصلة، حيث وقتل المدعو شحادة يوسف عساكر منذ عشرة اشهر تقريباً،

وقبلها كان اعتقال عمال سوريين وتعريتهم وتكبيلهم وضربهم واذلالهم وتصويرهم وبث الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي.في هذا الاطار، لفت مصدر مسؤول إلى أن "تقصير أجهزة الدولة والقضاء أصبح أشبه بتواطؤ، حيث لا تحقيقات جدّية ولا محاسبة ولا ادعاءت في كل الجرائم المتكررة رغم فظاعتها، متسائلين من يغطّي هذا الفلتان".