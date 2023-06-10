تدابير سير يوم غدٍ الأحد في بيروت تزامنا مع سباق نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي

A + A -

تزامنا مع تنظيم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي سباق النّصف ماراثون السّنوي الثّالث عشر، ضمن نطاق مدينة بيروت، انطلاقاً من أمام المتحف الوطني، مروراً بشوارع: سامي الصلح، الطيونة، شاتيلا، عمر بيهم، بشارة الخوري، السوديكو، طريق الشّام، كورنيش المزرعة وصولاً إلى عين المريسة، وسط بيروت، الجميزة، الدخولية، العدلية، والمتحف الوطني (نقطة الوصول)، سيتم منع وقوف السّيّارات إلى جوانب الطرقات الآنفة الذكر، اعتباراً من السّاعة 22:00 من يوم السّبت 10-6-2023، ومنع مرورها على طول مسار السّباق اعتباراً من السّاعة 5:00 من صباح يوم الأحد 11-6-2023، إلى حين الانتهاء.

وطلبت القوى الامنية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبعلامات السّير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.