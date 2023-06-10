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الحرارة دون المعدّلات الموسمية... إستعدّوا للأمطار!

10
JUNE
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية .

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب حتى يوم الاحد حيث يستقر تدريجيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران خلال الايام القادمة .

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وارتفاعٍ بنسبة الرطوبة مع احتمالٍ لتساقط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية وغزيرةً أحياناً في المناطق الداخلية الشرقية يرافقها برقٌ ورعد وذلك اعتباراً من بعد الظهر .

الأحد: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ طفيفٍ بدرجات الحرارة والتي هي دون معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات ، تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط رذاذٍ خفيف في المناطق الشمالية يرافقها رياحٌ ناشطةٌ.

 

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