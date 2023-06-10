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«النازحون» من بروكسل إلى سوريا

10
JUNE
2023
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يزور وزير المهجّرين عصام شرف الدين دمشق قريباً للتحضير لزيارة رسميّة يقوم بها وفد رسمي لبناني إلى سوريا للبحث في إعادة النازحين، ويلتقي خلالها وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا حسين مخلوف. وكان يُفترض أن يتوجه شرف الدين إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، إلا أنّه قرّر إرجاءها إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء التي قد تُعقد الثلاثاء، والتي سيكون النازحون وتمثيل لبنان أمام المحاكم الفرنسية في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البندين الوحيدين على جدول أعمالها.

وستبحث الحكومة في ورقة حول النازحين سيُقدّمها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى المؤتمر السابع لأزمة النازحين الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل، تحت عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، على أن تركز الورقة على إعادة النازحين والأعباء التي يتحمّلها لبنان جراء وجودهم. وعلى ضوء نتائج المؤتمر، ستُدخل الحكومة تعديلات على الورقة اللبنانية التي سبق أن قدّمها شرف الدين إلى الحكومة السوريّة، ليطرحها الوفد اللبناني على المسؤولين في دمشق.

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