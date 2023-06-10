استدعاء ميقاتي إلى التحقيق مسألة وقت لا أكثر.. ومفاجآت!

A + A -

ملف الإدعاء الأوروبي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقترب من الاكتمال في عدد من الدول المعنية لا سيما تلك التي لسلامة فيها أصول وحسابات وعقارات. بيد ان الشبهات تتجاوز سلامة ومن ذُكرت اسماؤهم حتى الآن. فبعد الادعاء على الوزير السابق رئيس بنك الموارد مروان خير الدين، هناك مفاجآت في الطريق وفقاً لمصدر قضائي مطلع.

ويقول المصدر لـ”نداء الوطن”: “لن نفاجأ بطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التحقيق امام قضاة أوروبيين كشاهد في المرحلة الأولى، كما حصل مع غيره في هذه القضية، على أن يصار لاحقاً الى تقييم شهادته ليبنى على الشيء مقتضاه”، مشيراً “إلى أنها مسألة وقت لا أكثر، وقد تتسارع الأحداث بعد خروجه من رئاسة الحكومة”.