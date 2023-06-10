living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المستقبل يثأر... ويستعيد «العائلات البيروتية»

10
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لينا فخر الدين-

منذ تأسيسه عام 1998، لم يشهد «اتّحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة» انتخابات للهيئة الإداريّة كالتي شهدها أمس. خلايا نحل في «مار الياس»، ماكينات انتخابيّة تُدقّق في أسماء من تأخّر عن صناديق الاقتراع من الهيئة الناخبة، وتدافع لاستقبال الناخبين وزحمة ناخبين تعدّت الـ210 من أصل 239 ناخباً... يوم انتخابي طويل أعاد اتحاد العائلات البيروتية إلى «بيت طاعة المستقبل وأسقط أُحادية المستقبل على أعتاب «الاتحاد»

هي واحدة من المعارك الذكية التي خاضها تيار المستقبل على قاعدة «اضرب الظالمين بالظالمين»، ليستعيد نفوذه داخل «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية»، أبرز المؤسسات قي لعاصمة. وصار بإمكانه الانتقال بسلاسة لـ«يكمش الأرض» عبر فرض معادلة المشاركة في الاستحقاقات البيروتية والسنيّة المقبلة، وأبرزها انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى والانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة.

إذاً، نجح الحريريون في اختبار شعبيّتهم، ووصلت الرسالة بوضوح إلى خارج العاصمة بأن الرئيس سعد الحريري، من قلب منفاه الإماراتي، ما زال مُمسكاً بالأرض البيروتيّة وما زال قادراً على التحكّم في زواريبها.
ولم يعد ينفع كثيراً ما إذا كان الرجل مُعتكفاً عن عمله السياسي، طالما أن اللائحة التي يرأسها محي الدين كشلي وتضم أسماء «فاقعة» ولصيقة بالتيّار وتحظى بدعمٍ واضح منه، تمّكنت من اكتساح الانتخابات أمس، عبر إيصال ١٤ عضواً من أصل ١٨.

ولم تُجد نفعاً الحملة السياسية التي خيضت في وجه كشلي لـ«صفع» المستقبل عبر تشطيبه، بذريعة أنه فُرض عليهم من قبل المسؤول عن ملف الاتحاد داخل المستقبل جلال كبريت، خصوصاً أن كشلي ليس من الناشطين فيه ولم يكن يوماً ضمن هيئته الإداريّة.
هكذا، التفّ «الزرق» على خصومهم الذين اجتمعوا من أجل كسرهم عبر لائحة يدعمها «اللقاء التشاوري» ويرأسها عبدالله شاهين وتضم شخصيات محسوبة على النائب فؤاد مخزومي و«مجموعة النهوض ببيروت» التي تحظى بتأييدٍ واضحٍ من الرئيس فؤاد السنيورة، إضافة إلى ما يتردد عن دعمٍ من بهاء الحريري. علماً أن المحسوبين على السنيورة ومخزومي نالوا أصواتاً هزيلة مقارنةً مع زملائهم.

أثبت الحريري، من منفاه الإماراتي، أنه لا يزال مُمسكاً بالأرض البيروتيّة

وإذا كان المستقبل حجّم خصومه بضربةٍ قاضية داخل الصناديق، فإن الرؤساء السابقين لـ«الاتحاد» لم يسلموا أيضاً من «الحيل الزرقاء»، إذ يروي بعض المتابعين لعمليات الفرز التي بقيت حتى ساعات الفجر الأولى أنّ المستقبليين لم «يحلبوا صافي»، بل كانت عمليات التشطيب ظاهرة لدى الذين صوّتوا للائحة «المستقبل» على عكس «لائحة التشاوري». وهو ما أدى إلى نيْل المحسوبين على التيار كالزميلين منير الحافي ولينا دوغان ومنسق بيروت السابق وليد دمشقية أصواتاً عالية، مقابل هزيمة مني بها المرشحون المحسوبون على الرؤساء السابقين وخصوصاً محمد عفيف يموت ومحمد الأمين عيتاني.
ويفسّر هؤلاء هذا الأمر بأنه «مكيدة» قادها بعض «الزرق» الذين تحالفوا مع الرؤساء من فوق الطاولة ووقفوا خلفهم في معركة «على المنخار» في وجه «التشاوري» قبل أن يتم تشطيب مرشحيهم من تحت الطاولة. وبالتالي، فإن المستقبل يبدو أنه «لم ينم على ثأره» وسريعاً ما استرد اعتباره، بعدما اصطف هؤلاء إلى جانب السنيورة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة ودعموا لائحته بكل ما أوتوا من قوة بعدما حوّلوا مقر الاتحاد إلى ماكينة انتخابية تعمل لصالح لائحة خالد قباني.
في المقابل، يؤكد مستقبليون أن هذا الأمر لم يحصل وأن عمليّات التشطيب طاولت معظم المرشّحين، على قاعدة أن كثيرين أخذوا في الاعتبار الصداقات الاجتماعية والقرابة العائليّة، إلا أنّ «الحملة السياسيّة» ركّزت على «طمس» اسم كشلي، لتوجيه رسالة واضحة إلى «المستقبل» بأنّه لم يعد «يمون» داخل «الاتّحاد»، وهو ما لم يحدث.

في المقابل، نال مرشّح الرئاسة على لائحة «التشاوري» عبدالله شاهين أعلى نسبة تصويت، خصوصاً أن الأخير يعد من الناشطين البارزين داخله وكان نائباً للرئيس لأكثر من دورة ويحظى يعلاقات متينة مع جميع القوى، بالإضافة إلى أن شاهين بقي حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان اللائحة يعرض انسحابه على طاولة المفاوضات مقابل التوصل إلى تسوية وفاقية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   