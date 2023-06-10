أسرار الصحف ليوم السبت 10 حزيران 2023

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البناء

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي بقاء الفراغ الرئاسي حتى نهاية العام على الأقل، ريثما تنتهي ترتيبات تمّ الاتفاق عليها حول سورية والملف النووي الإيراني يفتح بعدها التفاوض الجدّي على الرئاسة اللبنانية، بعدما أخرجت واشنطن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين من المفاوضات تحت مظلة ترشيح أزعور وقالت «الأمر لي».

خفايا

تقول مصادر نيابية إن بالونات الاختبار التي أجراها الثنائي كشفت عدم جهوزية تقاطع أزعور الداخلي والخارجي للدورة الثانية ما دفع أطرافه كل على حدة رداً على التلويح بترك الباب مفتوحاً لفوزه وإقفال طريق المشاركة في الحكم إلى تقديم عروض تفاوضيّة على بدائل مختلفة ما يؤكد عدم وجود فرصة رئاسية.

الجمهورية

ـ دار نقاش لم يخلُ من الحدّة بين زعيم سياسي وأحد أعضاء كتلته خلال البحث في الموقف من استحقاق داخلي أساسي.

ـ نبّهت مراجع دولية من مخاطر تشكيل فريق يدير موقعاً غير سياسي بارز، وحذّرت من تعيين مستشارين محدّدين بالاسم.

ـ مرجع روحي يكثّف اتصالاته لعقد القمّة الروحية في دار طائفته التي تلعب دور الوسيط الجامع.

اللواء

همس

يجزم مصدر مقرب من جهات فرنسية أن معادلة ايميه- بون: فرنجية- نواف سلام أصبحت من الماضي، بعد رفع مستوى الاهتمام بتعيين وزير خارجية سابق.

غمز

بحسب وزير سابق، فإن الثنائي في اللحظة السياسية الراهنة، بدا وكأنه وحيد في مواجهة مرحلة ما بعد زلزال 14 شباط 2005.

لغز

تبلغت جهات رسمية عبر قنوات موثوق بها أن اجراءات مالية ثابتة ستعيد الاعتبار للوضع النقدي والودائع بدءاً من أيلول المقبل.

النهار

ـ موقوف بتهمة العمالة يعمل لقناة “ممانِعة”

تبين ان الموقوف لدى فرع المعلومات منذ 23 يوما بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي يعمل في احدى المحطات التلفزيونية “الممانعة”.

ـ ما جديد التحقيقات الجارية حول سرقة الكابلات؟

التحقيقات الجارية حول سرقة كابلات من الانفاق في محيط مجلس النواب والسرايا، تتركز على شراكة موظفين في شركة الكهرباء بعملية السرقة وفيما لم يتم توقيف اي من المتورطين حتى الساعة، اوقف صاحب بورة الخردة في الضاحية الجنوبية الذي اشترى الكابلات من السارقين واقفلت بؤرته وختمت بالشمع الاحمر وهو من ال شحرور.

ـ تواصل ولقاءات

لوحظ تنامي العلاقة بين مرجعية سياسية ورئيس حزب وإحدى الدول الخليجية وذلك عبر تواصل ولقاءات بين الطرفين.

ـ السيناريوهات تتوالى

بدأت السيناريوهات تتوالى حول فريق العمل الذي سيكون الى جانب رئيس تكتل نيابي سيُنتخب رئيساً للحزب.

نداء الوطن

ـ على الرغم من أنّ الانتخابات البلدية أرجئت لسنة، فإنّ معاركها بدأت، لعلّ أقساها في المتن الشمالي، ولوحظت مقاطعة رئيسة الاتّحاد ميرنا المرّ المؤتمرَ البلديّ الذي انعقد في بيت المستقبل في بكفيا والذي نظَّمته نيكول الجميّل.

ـ لفت اجتماع عقد منذ أيام بين النائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمد شقير بعد إطلاق حركة «كلنا لبيروت»، ويأتي هذا اللقاء بعد قطيعة بين الرجلين المتنافسين على رئاسة الحكومة، علماً أن شقير كان قد أوحى للبيروتيين أن حركته مدعومة من الرئيس سعد الحريري. وأشارت المعلومات إلى أن مخزومي وشقير ناقشا كيفية التعاون بينهما.

ـ يطلق نواب دائرة إنتخابية على زميل لهم لقب «حصان طروادة» لتوجّسهم من أنه سيصوّت لصالح مرشح ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل»، علماً أنّه وصل إلى النيابة على متن لائحة مدعومة بأصوات الناخبين السياديين.