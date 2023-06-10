عناوين الصحف ليوم السبت 10 حزيران 2023

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الأخبار

ـ سوريا: معركة طرد الاحتلال بدأت

ـ الرئاسة: معركة أصوات الدورة الأولى

ـ مزارع شبعا: معركة معادلات ميدانية بين العدو والجيش والمقاومة

ـ المستقبل يثأر… ويستعيد «العائلات البيروتية»

البناء

ـ الجيش والشعب في العرقوب يدافعان عن السيادة… وأدعياؤها ينشغلون بالتطبيع… و»القومي» يحيي

ـ «تقاطع جهاد أزعور» يعترف بالفشل بتأمين الـ 65 صوتاً… ومؤيدو فرنجية يستعدّون لما بعد الأربعاء

ـ ظهور كتلة بيضة قبان من 28 نائباً تضمّ 10 من الاعتدال و9 من التغيير و5 من التيار و4 مستقلين

الجمهورية

ـ الحل الفرنسي: سلة متكاملة

ـ تسوية فرنجية ـ سلام مُنجزة… وترجمتها تنتظر الإخراج

ـ الخارج ينصح بهذا الرئيس

ـ أي رهان على مهمّة لودريان في بيروت وما الذي سيتغيّر؟

ـ جلسة 14 حزيران و»السيناريوات» المحتملة..

اللواء

ـ أربعاء الإضطراب: تطيير النصاب وانهيارات في التحالفات

ـ «الثنائي» لبكركي: فرنجية مرشّح وحيد.. وحزب الله يطوي صفحة الرئاسة مع باسيل

ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

الديار

ـ مصدر في حزب الله لـ«الديار»: قرار اميركي وحّد جعجع وباسيل وجنبلاط حول ازعور ولكن مرشحهم لن يمر

ـ جلسة 14 حزيران: غالب ام مغلوب… المعارضة زائد التيار تحشد لاتمام خرق رئاسي

ـ هل تحييد اميركا لفرنسا والسعودية عن لبنان دفع بالادارة الفرنسية لتبني مبادرة جديدة؟

النهار

ـ “الأربعاء المفصلي” يطلق العنان لمواجهة قاسية

ـ وقفة أهلية بحماية الجيش لمنع التجريف الإسرائيلي في تلال كفرشوبا

ـ جعجع والجميل يدعوان النواب المترددين إلى حسم خيارهم بانتخاب ازعور

ـ بوتين يؤكد فشل أوكرانيا في التقدم وكييف تلوذ بالصمت

ـ لائحة الإتهام ضد ترامب تضمنت إحتفاظه بوثائق عن البرامج النووية وخطط عسكرية

ـ هدنة 24 ساعة في السودان اليوم وغوتيريش يرفض تغيير مبعوثه الخاص

نداء الوطن

ـ تحوُّل ملموس في موقف التغييريين وترحيب فرنسي بخيار أزعور

ـ “الثنائي” يسعى إلى خسارة مشرِّفة

ـ ميقاتي إلى التحقيق الأوروبي… إنها مسألة وقت فقط!

ـ جرعة دعم أميركية جديدة لكييف …وتحذير من “مسيّرات إيران”

ـ ترامب يواجه 37 تهمة جنائية!