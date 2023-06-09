لائحة النخبة في كرة السلّة صدرت.. وقرار جديد يتعلّق بالأجانب!

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أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة السلّة لائحة النخبة عند الرجال لموسم 2023 - 2024، وتضمنت:

1- علي حيدر

2- وائل عرقجي

3- أمير سعود

4 -هايك غيوكجيان

5- سيرجيو درويش

6- كريم عز الدين

7- كريم زينون

8- علي مزهر

9- علي منصور

10- جيرارد حديديان

11- جاد خليل

12 - يوسف خياط

13 - مارك خويري

14- غبريال صليبي

15- جان مارك جروج

16- عمر جمال الدين

17- نعيم رابيه

18- مارك خوري

19- كريستوف خليل

20- جيمي سالم

21- جوزف زلعوم

22- يوسف غنطوس

ويحقّ لكل فريق لديه لاعب من لائحة النخبة أن يشرك ٣ لاعبين أجانب خلال المباراة، أما من لديه لاعبين من لائحة النخبة فبإمكانه أن يشرك لاعبين أجنبيين في المباراة والثالث احتياط لجعل الدوري أكثر منافسة.