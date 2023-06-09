لائحة النخبة في كرة السلّة صدرت.. وقرار جديد يتعلّق بالأجانب!

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أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة السلّة لائحة النخبة عند الرجال لموسم 2023 - 2024، وتضمنت:
1- علي حيدر
2- وائل عرقجي
3- أمير سعود
4 -هايك غيوكجيان
5- سيرجيو درويش
6- كريم عز الدين
7- كريم زينون
8- علي مزهر
9- علي منصور
10- جيرارد حديديان
11- جاد خليل
12 - يوسف خياط
13 - مارك خويري
14- غبريال صليبي
15- جان مارك جروج
16- عمر جمال الدين
17- نعيم رابيه
18- مارك خوري
19- كريستوف خليل
20- جيمي سالم
21- جوزف زلعوم
22- يوسف غنطوس
ويحقّ لكل فريق لديه لاعب من لائحة النخبة أن يشرك ٣ لاعبين أجانب خلال المباراة، أما من لديه لاعبين من لائحة النخبة فبإمكانه أن يشرك لاعبين أجنبيين في المباراة والثالث احتياط لجعل الدوري أكثر منافسة.