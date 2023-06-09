وفاة سياسي مصري بارز...

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توفي اليوم الناشط السياسي المصري البارز ورئيس حركة "كفاية" السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق.

وقد نعت إسحق شخصيات عدة وناشطون، وأعلن رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام نبأ وفاته، وكتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "قديس العمل الوطنى جورج إسحاق.. فى ذمة الله".

وكان اسحق عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير، والتي نادت بـ 7 مطالب من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء على الانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية.

وبدأ نشاطه بمشاركته مع الفدائيين في مقاومة الاحتلال لبريطاني لمصر، وشارك أيضاً في مقاومة العدوان الثلاثي، ثم انتقل الى حزب العمل عام 1969، وكان يشارك بنفسه في كل المظاهرات التي تنظمها الحركة كفاية ليكسر بذلك حواجز الخوف لدى الشعب المصري.

وقد شارك بقوة في الدعوة لثورة 30 من يونيو ضد جماعة "الأخوان المسلمين"، وعارض حكمهم واتهمهم بتشجيع الإرهاب، ما أثار ضده انتقادات المؤيدين للأخوان.

وستقام جنازته يوم الأحد الساعة 11 فى كاتدرائية العباسية.