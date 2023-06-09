مختار عبيه وأهالي البلدة: ما حصل مع المغدور هشام حمزة خلاف فردي

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استنكر مختار بلدة عبيه غسان خوري وأهالي البلدة في بيان، "الحادث الاليم المفجع الذي ادى الى مقتل ابن البلدة المغدور هشام حمزة"، واكدوا أن "الخلاف الذي حصل وأدى الى خسارة فقيدنا الغالي هو خلاف فردي وشخصي ولا يحمل في طياته، لا من قريب او بعيد، أي بعد او خلفية سياسية او حزبية او طائفية على الإطلاق"، وتمنوا على "القضاء المختص تحقيق العدالة".



واشاروا الى أن "أبناء البلدة بكافة عائلتها الروحية، يمثلون العائلة الكبيرة لفقيدنا الغالي، ويقفون الى جانب عائلة الفقيد الصغيرة وزوجته وأبنائه وإخوانه واخواته وأبناء عمه وجميع عائلاتهم وكل من يمت لهم بصلة، متضامنين معهم"، سائلين "الله ان يتغمد الفقيد فسيح جناته وواسع رحمته".

