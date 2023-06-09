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لبى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش مع وزيرة الشباب الفرنسية سارة الحيري دعوة مجلة Opinion international، التي تعد من أبرز أدوات الضغط على السياسة الفرنسية.

حرفوش الذي حل كضيف شرف مع الوزيرة الفرنسية الحيري، تناول مع الحاضرين عدة ملفات تعني بلبنان، وقد سأله الحاضرون عن منعه من دخول لبنان بناءً على دعاوى قضائية مفبركة، إضافة إلى مخطط القبض على حرفوش في مطار بيروت والذي لم يتحقق كما أرادت المنظومة السياسية.

حضور حرفوش هكذا لقاءات مع وزراء فرنسيين يؤكد أن وضعه السياسي والاجتماعي في فرنسا على ما يرام بعكس ما يحاول خصوم حرفوش الترويج عبر فبركة الشائعات، كما أنها تعكس الصورة الحقيقية لحرفوش بالنسبة للرأي العام الفرنسي الذي يعتبر حرفوش نموذجًا في السياسة والفن وادارة الاعمال.