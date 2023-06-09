بيان من اهالي ومختار بلدة عين درافيل: نتمنى ان يأخد القضاء مجراه في سرعة

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صدر عن اهالي ومختار بلدة درافيل بشأن جريمة عبيه بيان جاء فيه:

على اثر الحادث المؤلم الذي حدث ظهر اليوم والذي ادى مقتل المغدور هشام حمزة على يد الجاني ميشال سكاف

نأسف اشد الاسف للحادث المؤلم الذي ادى الى خسارة العزيز المغدور هشام حمزة اشد الاسف ونطلب من الله ان يتغمده بواسع رحمته فعلا خسارة كبيرة يا هشام يهمنا ان نؤكد مختار عين درافيل جوزيف ابي سليمان واهالي عين درافيل اسفنا اشد الاسف للحادث المؤلم كما يهمنا ان ننفي نفيا قاطعا كل الاشاعات ان يكون الجاني ميشال سكاف من اهالي بلدة عين درافيل او من سكانها كما نتقدم من اهلنا في بلدة عبيه الكريمة باحر العزاء . كما نشكر القوى الامنية على سرعة القبض على القاتل ونتمنى ان يأخد القضاء مجراه في سرعة للاقنصاص من القاتل