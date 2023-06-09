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قرار لمحافظ بيروت بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم يستثمر من دون ترخيص

9
JUNE
2023
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء على الكشف الذي قام به قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 157/2023 ق.م.، تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقارات رقم 666 و1070 و1071 المدور، يستثمر من دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة الإعلان عن التعرفة الرسمية والتقيد بها".

ولفتت إلى أنه "بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود القرار عدد 484/ب تاريخ 26-5-2023، وهو يتعلق بوضع الأختام وإقفال موقف سيارات للعموم في مدينة بيروت، جاء فيه:

المادة الأولى: تقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، عائد لشركة "إيليت غروب وان ش.م.م. " الكائن في العقارات رقم 666 و1070 و1071 منطقة المدور العقارية - شارع فرعون- محلة مار مخايل.

المادة الثانية: يمنع منعا باتا فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملا بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار.

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