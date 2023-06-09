بين لبنان والعراق... مشاريع "هامة"!

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق، في حضور وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ورئيس بعثة سفارة العراق في بيروت أمين النصراوي، الوزيران السعداوي وحمية وضعا رئيس المجلس في أجواء واهداف الزيارة للبنان وبرامج التعاون بين وزارتي الاشغال والنقل في البلدين ومشاريعهما المستقبلية.



وبعد الزيارة تحدث الوزير العراقي :" تشرفنا هذا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووضعناه في صورة جولتنا في لبنان والمشاريع المهمة التي تمت مناقشتها مع وزارة النقل اللبنانية وكذلك أوصلنا له دعوة من دولة رئيس الوزراء العراقي الاستاذ المهندس محمد شياع السوداني التي حملناها واوصلناها الى الجانب اللبناني بخصوص طريق التنمية ودعوة لبنان للمشاركة في مؤتمر اللجان الفنية لطريق التنمية الذي سيعقد في بغداد الاسبوع القادم .وايضا تحدثنا في امور كثيرة مهمة تخدم البلدين العراق ولبنان في جميع القطاعات وفي الخصوص قطاع النقل".



بدوره الوزير حميه، قال: "نحن اليوم مع معالي وزير النقل وضعنا الرئيس بري في صورة لماذا زيارة مرفأ بيروت ولماذا زيارة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، طريق التنمية؟ وطريق يعبر العراق 1200 كيلو متر تحت تكلفة 17 مليار دولار مرفأ الفاو البصرة مرورا بكل مدن العراقية وصولا الى الحدود السورية التركية -العراقية الى اوروبا".

وتابع، "المشروع القائم الان هو ان هذا الطريق يأخد طريقا عبر سوريا الى بيروت. اليوم زيارتنا الى مرفأ بيروت للاطلاع عن كثب من قبل الوفد العراقي حول امكانية ان يكون مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس نافذة بحرية على خط سكة الحديد من الساحل الشرقي الى البحر الابيض المتوسط، مرورا بسوريا ومرورا الى العراق ومرورا الى البصرة وهكذا نعود صلة الشرق مع الغرب، الامر الاضافي كما هو معلوم بان الفيول العراقي مهم لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي".



وأضاف، "زيارتنا اليوم الى المطار والمرافئ البحرية هي لوضع امكانيات مركز سلامة امن المطار التابع لمديرية الطيران المدني ومركز التدريب والمؤتمرات التابعة لطيران الشرق الاوسط الذي يقوم بالتدريب على المستوى اللوجيستي وعلى مستوى العنصر البشري ان يكونا مقابل الفيول العراقي. وايضا طرحنا امام دولة الرئيس نبيه بري النقاش الحاصل مع وزارة النقل العراقية التي من الممكن ان تقوم شركات عراقية مقابل الفيول ان تستثمر في سكة الحديد في مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت عبورا الى العريضة وصولا الى سوريا، وبالتالي من الممكن انشاء منطقة اقتصادية تجارية حرة للعراق على الاراضي اللبنانية".



وأثنى الرئيس بري، "على العمل ودعا الى تفعيل العلاقات مع الجانب العراقي الى أبعد الحدود".