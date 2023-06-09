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شو الوضع؟ "استحقها" الثنائي فتوتَّر... رصيد أزعور إلى ارتفاع والشك يحوم حول الجلسة بحد ذاتها!

9
JUNE
2023
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مع اقتراب المرشح جهاد أزعور من تسجيل رقم جيد في الجلسة المفترضة في 14 حزيران، وخاصة بعد الموقف الواضح للقاء الديموقراطي، يتكون مشهد إعلامي مؤيد للثنائية الشيعية يسوده التوتر والتهديد، وإسقاط محطات في غير زمانها ومكانها. ومن الواضح جداً أن الواقع السياسي اللبناني، ومن ضمنه حزب الله و"أمل"، بدأ يتلمَّس ويدرك المازق الذي تم صنعه من خلال "شجرة" سليمان فرنجية.
انطلاقاً من هذا الجو، باتتْ جلسة الأربعاء في مرمى الأضواء. فإذا حصلتْ الدورة الأولى، يكون المسار الرئاسي قد انطلق إلى مرحلةٍ جديدة عنوانها طي صفحة فرنجية، وبدء التفاوض من جديد حول أسماء تشكل مساحات مشتركة. وإن تم اللجوء إلى إلغاء الجلسة الرئاسية برمتها، يكون لبنان قد عاد ليدخل نفقاً من التأزم، واقعه صعب لكن حلَّه بسيط لو تتوفر الإرادة بالتفاوض والحوار.

وعلى الخط الحواري، زار اليوم المطرانان بولس عبد الساتر ومارون العمار، موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره الراعي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكشف المطران العمار، بعد الاجتماع أن "اللقاء كان جيداً". ويأتي اللقاء الهام مع بري على أثر اجتماع عبد الساتر والعمار أمس مع الوزير السابق وليد جنبلاط.

ميدانياً، استمرت الإعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية في كفرشوبا، لكن هذه المرة استدعت رداً من المواطنين الذين تجمعوا أمام الآليات الإسرائيلية ورشقوها بالحجارة، وكذلك من الجيش اللبناني الذي استنفر عناصره والقواذف المضادة للدروع ضد دبابات "الميركافا". وقد أعلن النائب علي فياض أن المقاومة تتابع الموضوع عن كثب لحظة بلحظة ومتهيئة لأي احتمالات تصعيدية ولن تسمح للعدو الاسرائيلي أن يتمادى في تجاوزاته".

دولياً، تستمر المعارك المحتدمة في شرق أوكرانيا وإقليم ودونيتسك، وقالت القوات الروسية إنَّ المعارك احتدمت مع الجيش الأوكراني في زاباروجيا، في حين أعلنت موسكو إصابة مبنى سكني بمدينة فورونيغ الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة.

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