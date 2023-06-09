عقل: الحل الرئاسي لا يمر لا بتهديد ولا باِبتزاز!

A + A -

غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر وقال: “الحل الرئاسي لا يمر، لا بتهديد ولا باِبتزاز!

وأضاف: "قرار التيار الوطني الحر أصدره رئيسه جبران باسيل بموجب النظام وبعد مداولاتٍ متواصلة منذ أشهر في مجلسنا السياسي."

وأكمل: "قرارنا تأييد جهاد أزعور مرشح الإتفاق المسيحي مع مد اليد الى توافق وطني على مشروع متكامل في السلطة التنفيذية رئاسياً وحكومياً “إصلاحياً واقتصادياً”!"

وقال: "الواقع الحكومي الراهن لا يمكن أن يستمر، قرارات نجيب ميقاتي ويوسف خليل مخالفة للدستور وللقوانين المحلية والدولية، أفضح مثال التمسك برياض سلامة المجرم الملاحق بمذكرة توقيف دولية وعلى النشرة الحمراء للـ interpol."

وختم عقل: "إنتخاب رئيس جمهورية ضروري، مع إتفاق حكومي واسع، في محاولة لإعادة بناء ما هدمته المافيا”.