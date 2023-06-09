احتمال تساقط أمطار خفيفة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع نشاط للخلايا الرعدية المنفردة اعتبارًا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم الجمعة، ثم تنحسر تدريجًا بدءًا من صباح غد السبت مع بعض التقلبات المحلية، وظهور بعض الخلايا الرعدية المنفردة من اليوم وحتى صباح الاحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة في بيروت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا جنوب البلاد. تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة، ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع نشاط للخلايا الرعدية المنفردة اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بحيث تبقى دون معدلاتها مع تكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و50 كم/س.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الغبار في الأجواء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,26

– ساعة غروب الشمس: 19,48