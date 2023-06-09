ملف سلامة.. وفد قضائي سويسري سيزور لبنان قريباً

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حسمت النيابة العامة السويسرية المالية، أمس، الجدل القائم حول دخول سويسرا على خط ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً في مجموعة من الإتهامات المالية، وقد تبلّغت المراجع القضائية اللبنانية أن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان. وقالت المصادر انّ «وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا»، الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين، بهدف «الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري». ورجّح المصدر أن «يلحق القضاء السويسري بمركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه».

ولفتت مراجع قضائية، عبر الجمهورية»، الى انّ الخطوة السويسرية غير مستغربة ولن تكون جديدة. وان الاصح القول ان سويسرا قررت «استئناف التحقيقات» السابقة التي بدأت بها منذ ان وَجّه المدعي العام السويسري مجموعة من الإتهامات بحق سلامة منذ تشرين الاول العام 2020، قبل ان يتحرك القضاء الأوروبي في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وليختنشتاين واللوكسمبورغ، وسبقَ لهم أن اطّلعوا على كثير من الوثائق التي طلبها من القضاء المختص.