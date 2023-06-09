جلسة الأربعاء: إنضاج طبخة التفاهمات

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لاحظت مصادر دبلوماسية متابعة ان التقاء كتلة حزب الله واللقاء الديمقراطي على الحوار، وكتل اخرى، يعني ان جلسة إنتخاب الرئيس الاربعاء المقبل، لن تكون الحاسمة في انجاز انتخاب الرئيس، انما تفتح الباب امام حوارات جديدة لبلورة وضعية من شأنها إنضاج طبخة التفاهمات، بالتزامن مع اطلاق حركة اتصالات دبلوماسية- سواء عبر اللقاء المستمر بين الجانبين السعودي والسوري، او من خلال لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال اللقاءات الخليجية- الدولية حول مكافحة الارهاب.