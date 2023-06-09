عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 حزيران 2023

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الأخبار: إسرائيل: حزب الله جيش فتّاك

مَن هو المجنون الذي يعمل على عزل المقاومة؟

جنبلاط أكمل حلقة داعمي إطاحة فرنجية وجلسة 14 مجهولة النتيجة



الديار: «خلط الاوراق» يتصاعد رئاسيا... الاصطفاف الحاد لن ينتج رئيسا الاربعاء

تباين حول موقف باريس وزيارة لودريان قبل الجلسة: هل من مرشح ثالث؟

جنبلاط يتموضع خلف ازعور ويدعو للحوار... «اليونيفيل» تحذر من التصعيد



اللواء: جلسة «تبرئة الذمم».. والرئيس على همَّة التفاهمات الخارجية

أزعور يعلِّق عمله بالصندوق.. وجنبلاط يصوِّت له الأربعاء.. وحزب الله يحسم التردُّد بالإقتراع





النهار: الدعم الجنبلاطي يعزز تقدم أزعور في المبارزة



البناء: تقاطع دولي إقليمي يفضح خلفية التقاطع المحلي… ويجلب جنبلاط الى خيار أزعور هل صار وارداً احتمال حصول أزعور على الـ 65 صوتاً… وماذا عن الحوار؟ حلف التصويت لفرنجية يدرس الموقف ولن يكشف أوراقه تجاه الدورة الثانية



الجمهورية: جلسة الأربعاء محاكاة لتحديد الأحجام

نداء الوطن: "الثنائي" معزولاً... وباريس تستعجل رئيساً توافقياً

تيمور حسمَها... وكرة أزعور في ملعب النواب المتردّدين

?l'orient le jour: Paris ouvre une nouvelle phase : la page Frangié définitivement tournée