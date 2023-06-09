تخوّف من "إنزلاقات خطرة"... أجواء "الثنائي" تروّج: لا تغيير في موقف باريس

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في المعلومات، ان هناك متابعة دولية للبنان الذي يمر بـ"أيام خطرة" قبل الاربعاء المقبل، وسط تخوّف من "إنزلاقات خطرة" تطيح بالاستقرار الهش في لبنان، وهذا ما دفع بالرئيس ماكرون الى إيفاد مبعوثه لودريان على وجه السرعة الى بيروت والذي يرتقب وصوله بين يوم وآخر.

في المقابل، ما زالت أجواء "الثنائي" تروّج حتى الآن ان لا تغيير في موقف باريس، وكأن تعيين لودريان لا يعني شيئاً بالنسبة اليه. وفي الوقت نفسه، بدا نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في حالة تشاؤم" عندما صرّح امس ان "أفق المواجهة في انتخاب رئيس مسدود".

وفي واقع الحال، ظهر "الثنائي" امس أكثر من اي وقت مضى في حالة عزلة على المستوى الوطني كونه صمم على البقاء في مربع ترشيح فرنجية الخاسر حتماً.