تأييد مرشح شبه الاجماع الوطني تحوّل كرة ثلج

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حسم "اللقاء الديموقراطي" امس برئاسة النائب تيمور جنبلاط وفي حضور الزعيم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الموقف من السباق الرئاسي الاربعاء المقبل، فأعلن بوضوح تأييد مرشح التقاطع المسيحي خصوصاً والوطني عموماً جهاد أزعور.

وأتى هذا التأييد ليزيل مرحلة من الغموض التي راهن فيها "الثنائي الشيعي" على ان مرشحه سليمان فرنجية سيبقى في الميدان في مواجهة مرشح لا يلقى تأييداً متماسكاً.

وجعل هذا التطور الانتخابي كتلة النواب المترددين، الذين يتقلص عددهم تدريجياً، أمام محك تأييد مرشح شبه الاجماع الوطني والذي تحوّل كرة ثلج تكبر حجماً يوماً بعد يوم حتى 14 حزيران الجاري موعد الجلسة الثانية عشرة لإنتخاب الرئيس العتيد. وترافق ذلك، مع تأكيد مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك امس أن مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور "علّق عمله مؤقتاً في صندوق النقد الدولي".