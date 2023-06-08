ملهاة محلية جديدة و اصرار فرنسي على فكرة المقايضة

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مقدمة نشرة اخبار الOTV المسائية:

الاعلامية الكويتية فجر السعيد ممنوعة من دخول لبنان.

ملهاة محلية جديدة، في وطن بلا رئيس، ولا حكومة فعلية، ولا مجلس نيابي فاعل، وسط انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.

فبين الحملة السياسية من جهة، والوقائع التي أفضت إلى اتخاذ القرار من جهة أخرى، الأجدى ترك الموضوع للأجهزة الرسمية المعنية، حيث صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان أوضح أنَّ بحق الاعلامية المذكورة اجراءُ عدم السماح لها بالدخول، لافتاً إلى أن من حق أصحاب العلاقة مراجعة المديرية، لإعادة النظر بأي اجراء، في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ.

وبالعودة الى الشأن السياسي الداخلي، الابرز في الساعات الاخيرة، تكليف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوزير خارجيته السابق جان ايف لودريان بالملف الرئاسي، في تطور يفسِّره مؤيدو سليمان فرنجية اصراراً فرنسياً على فكرة المقايضة، من خلال احالة الملف على مسؤول فرنسي تربطه علاقة وثيقة بالمسؤولين الخليجيين والسعوديين، في مقابل اعتبار المتقاطعين على دعم جهاد ازعور بأن القرار الرئاسي الفرنسي تعبير عن اعادة نظر واضحة في المسار الذي سلكته باريس، بناء على المعطيات اللبنانية الجديدة.

وفي غضون ذلك، علق ازعور عمله مؤقتاً في صندوق النقد الدولي، في وقت تتبلور المواقف النيابية تباعاً من جلسة الرابع عشر من حزيران، وآخرها اليوم اعلان كتلة الوفاء للمقاومة المشاركة في الجلسة والتصويت لفرنجية، عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، وأعلنت تأييدها ترشيح أزعور، مستغربة اعتباره مرشح تحدّ.

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