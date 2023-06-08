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بو حبيب التقى نظيره السعودي

8
JUNE
2023
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش الاجتماع الوزاري لمكافحة "داعش" المنعقد في الرياض.

وبعد استعراض أعمال الاجتماع الوزاري، بحث بو حبيب وبن فرحان في العلاقات الثنائية.

وأشاد بن فرحان ب"الجهود اللبنانية السريعة والفعالة التي أدت إلى تحرير المواطن السعودي، الذي اختطف في لبنان وعودته إلى أهله سالما".

ودعا بوحبيب بن فرحان إلى "زيارة لبنان، مما يعطي زخما لعودة الإخوة السعوديين لزيارة وطنهم الثاني لبنان".

كما شكر ل"المملكة التسهيلات التي قدمتها لإجلاء اللبنانيين خلال أزمة السودان".

وتناول بو حبيب وبن فرحان "أهمية الموقف العربي الأخير من الأزمة السورية والحاجة إلى حل عربي لها بما يعود بالفائدة على كل الدول العربية في المنطقة، لا سيما لبنان عبر ايجاد حل لملف النزوح السوري وتداعياته".

وفي هذا الإطار، أشار بن فرحان إلى أنه يقوم ب"الجهود اللازمة مع الأوروبيين بما يراعي الهواجس اللبنانية".

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