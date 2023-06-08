living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي ركائز ارتياح "التيار" في لحظة التحولات الإقليمية... (ميشال ن. أبو نجم)

8
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في صراع التيار الوطني الحر مع قوى منظومة التسعينات التي انقضت على الدولة وخصومها كالذئاب الجائعة، نقاطٌ كثيرة يفتقدها "التيار". لا ارتباطَ عضوياً لديه بأيّ دولة إقليمية أو دولية، ما يفقده الغطاء السياسي والمالي. لا يتلقى مالاً من دول خارجية، كما حصل بوفرة خاصة في الأعوام الأخيرة مع خصومه، مكّنتهم من قيادة حملات انتخابية دعائية قوية ومؤثرة إلى حد ما في الجمهور. كما أنَّ "التيار" لا يروّج لإيديولوجيات دينية، وعلى الرغم من خطابه الحريص على وجود المسيحيين ودورهم في النظام، فإن خياره التفاهمي مع حزب الله وسلوكه الإنفتاحي لدى معاملته بالمثل، ينزع منه ورقة التحشيد الطائفي الغرائزي التقليدي، ويتطلّب منه جهوداً مختلفة مرتبطة برؤية مناصريه وقاعدته لبناء الدولة على أسسٍ مختلفة عن التشوّهات التي خلقتها الحرب وكرسّتها ميليشيات الحكم بعد العام 1992.

لكن على الرغم من كل ذلك، وعلى الرغم من كل الضربات التي تلقاها، وسوء الفهم مع نخب متعددة ابتعدت عنه لأسباب تستدعي الحوار معها، فإن التيار الوطني الحر مرتاح أكثر من أي وقت مضى.
تنظيمه السياسي استعاد المبادرة. قيادته كسرتْ الحصار. بعدما كان جبران باسيل مصدراً للهجوم من أبواق كثيرة في حراك 17 تشرين، بات اليوم بموقع ناسج التفاهمات الرئاسية مع نواب خرجوا من رحم تلك الأحداث. وفي وقتٍ سعى حزب الله، بما يمثِّل من قوة ووزن في المعادلة، لفرض سليمان فرنجية، تمكن باسيل من تحويل الضغط على "التيار" إلى فرصة لاستنهاض الحالة السياسية العونية مجدداً.

وما يُؤخذ على "التيار" في صراع الذئاب اللبنانية، هو بالذات مصدر قوته واستنهاضه. في بلدٍ منخور بالإختراق الخارجي كلبنان، يصبح الإرتباط بالقوى الخارجية منبع قوة، لا بل مصدر تفاخر شبيه بتباهي مستعرضي العضلات في ساحات القرى، وأبواب الملاهي.
من هنا، تصبح الذاتية والإستقلالية في القرار، والتعبير عن المصلحة اللبنانية البحت، مصدر تخففٍ للتيار من أثقال تربطه بمراحل الصعود التي لا بد أن يعقبَها الهبوط الدراماتيكي. قوته فعلياً هي عبارة عن قوة ذاتية وليس "دهوناً" مُكتسبة. والأهم، أنه في الوقت الذي تتوتر فيه بعض القوى السياسية من الضبابية التي تلفّ العلاقات الإقليمية، يربض "التيار" على تقاطع التفاهمات اللبنانية، من دون أن تتمكن أي قوة من تجاوزه، حتى لو صرّت بأسنانها حنَقاً...

هذه الإستقلالية تقود إلى نقطة قوة أخرى استطرادية. عندما ترتبط برؤية استراتيجية ومصداقية في التعاطي مع القوى المؤثرة إقليمياً، لا بد لذلك أن يثمر ثباتاً في المعادلة الوطنية والعربية والإقليمية. إنعاش الذاكرة هنا مهم لتفصيل المشهد في شكلٍ أكثر وضوحاً. ففي الوقت الذي انتظرت غالبية سياسية في لبنان "جثة" النظام في سوريا، ومن بينهم حلفاء لها، لا بل بنت زعامتهم بنفسها، كان التيار الوطني الحر يتخذ الموقف الملائم للبنان وفق تقديرات للوضع الإقليمي والدولي. وهذا عدا ارتباطه بمصلحة لبنان العليا، عامل معبّر عن المصداقية التي تغيب عن معظم القوى السياسية، ذات التفكير "الضيعجي" في ما هو مصلحة شعب ودولة وكيان وعلاقات إقليمية ودولية.

إنها الذاتية التي تعبّر عن الواقع الحقيقي، لا المنفوخ اصطناعياً. من هنا لم يعدْ "تخفّف" التيار الوطني الحر من الأثقال مصدر راحة، أو مسألة مبدئية فحسب، لا بل السلاح الأمضى في "غابة الذئاب" اللبنانية...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   