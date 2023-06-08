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سطوح بيروت تهبّ لنجدة المسنّين في زحلة... تيليتون: "كرمال ما تسكّر الدار" يتحدّى الواقع كي يبقى المسنّون في دارهم

8
JUNE
2023
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لم تخلُ الدنيا من الخير وأهله، هذا ما تسعى جمعية "سطوح بيروت" إلى تأكيده من خلال إطلاقها لمبادرة دعم المسنّين في زحلة منعاً لإقفال الدار التي تأويهم وترعاهم،"دار السعادة للمسنّين" التي تواجه خطر الإقفال في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي تعصف بلبنان.

تيليتون جديد بعنوان "كرمال ما تسكّر الدار" تطلقه الجمعية استثنائياً من مطرانية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك يوم الأحد 11 حزيران 2023 ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل بنقل مباشر من قناة "OTV".

يستضيف التيليتون شخصيات لمع اسمها في مجالات عدّة كالطب والفن والثقافة والسياسة والنشاط الاجتماعي، كما ويتخلّله فقرات تنقل واقع المسنّين ومدى تمسّكهم بالحياة رغم كل الظروف الصعبة التي أدّت إلى دخولهم الدار، التي باتت ملجأهم الوحيد ومصدر رعايتهم وتأمين قوتهم والخدمات الطبّية والاستشفائية لهم في زمن هاجر أبناؤه إلى الخارج أو سخّروا أنفسهم لتأمين لقمة العيش وتركوا كبارهم في عهدة أمينة زعزعتها الأزمات المتتالية على لبنان وبنيه وقراه.

 

وكانت جمعية "سطوح بيروت" قد قامت بزيارة تفقّدية للدار وللقيّمين عليها والعاملين فيها برفقة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار وسعادة مدير عام وزارة الزراعة الأستاذ لويس لحّود، وبمعيّة سيادة مطران زحلة للروم الملكيين الكاثوليك، ابراهيم مخايل ابراهيم، وذلك للوقوف عند حاجات المسنّين وتأمين ما يلزم منعاً لإقفال الدار، وبعد تقييم كلفة المصاريف الخدماتية والطبّية والعلاجية للمسنّين التي تصل إلى مئة وخمسين ألف دولار /150,000$/ وتؤمّن حاجة الدار ومسنّيها لعام واحد فقط، عقدت الجمعية العزم على إطلاق هذه المبادرة الإنسانية التي لا ترتبط بأيّ توجّه سياسي أو تمييز ديني أو طائفي، بل هي موجّهة لدعم المسنّين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم ولحفاظ كرامتهم كي يعيشوا بأمان المرحلة الأخيرة من حياتهم.

 

هذا وستقوم الجمعية وبإشراف لجنة مختصّة بتوزيع الأموال شهريّاً، وستعتمد أسلوباً معلوماتيّاً يسمح للمتبرّعين بالاطّلاع الدوري على كيفية توزيع هذه الأموال علما أن الكلفة الشهرية من المبلغ الكامل (150,000$) تقدّر بـخمسة عشر ألف دولار أميركي/15,000$/.

كما وحرّكت الجمعية قنوات التواصل مع بلاد الاغتراب، إدراكاً منها لأهمّية الدور الإيجابي الذي يلعبه المغتربون في العالم دعماً للبنان وشعبه ومجتمعه ووضعت بتصرّف الخيّرين من المغتربين موقعها الفرنسي Les Toits de Beyrouth، لتفتح المجال أمام الجالية اللبنانية ولاسيما أبناء زحلة المغتربين حتى يتمكّنوا من المشاركة بكلّ الوسائل المتاحة ولكي يمدّ هؤلاء بمزيد من الأمل والحبّ والأمان، أكثر من 100 مسنّ لا معيل لهم ولا سند سوى قلوب الخيّرين وعطاءاتهم.

وناشدت الجمعية كلّ الراغبين بالتبرّع من أصحاب الأيادي البيضاء التفضّل بزيارة موقع الجمعية: www.stouhbeirut.org  أو اعتماد التحويل المصرفي وفق التفاصيل الآتية:

Blom Bank، عبر رقم الـ IBAN الآتي:LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Swift BLOMLBBX

المستفيد:  3a Stouh Beirut

أو من خلال التحويل عبر OMT  مع تحديد اسم المستلم"Stouh Beirut"

أو بالاتصال خلال الحلقة على الارقام الآتية: 70385301 / 70385311

 

وتوجّهت الجمعية بشخص رئيستها داليا داغر وفريق عملها، بالشكر لكلّ المشاركين في هذا العمل الإنساني النبيل، آملة أن يؤدّي تضافر الجهود والقلوب معاً إلى تحقيق الهدف المنشود.

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