مصطفى حمدان : عويل ومزايدات في ما يتعلق بفجر السعيد

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كتب العميد مصطفى حمدان، على مواقع التواصل الاجتماعي:"أتفه وأسوأ وأخطر ما يهدد الحريات الشخصية، والتبجح بحقوق الإنسان، عندما ينظر فيها ويتلبسها المدعو سمير جعجع ..

أما العويل والمزايدات في ما يتعلق بفجر السعيد وقيام المسؤولين في مطار بيروت في الأمن العام، بواجباتهم، وتنفيذ الاجراءات القانونية الروتينية، نضعه في خانة المجعجعين والمطبلين، والاستغلال السياسي الرخيص في باحات السيرك السياسي اللبناني المفتوح في هذه الأيام في لبنان.



لا مخالفات إجرائية من قبل أبنائنا في الأمن العام، في مطار رفيق الحريري الدولي ..

بلا طق حنك، وتضخيم الأمور لأنكم أنتم أبناء الفوضى والتخريب، وضرب المؤسسات الأمنية، وليحكم الإخوان" .