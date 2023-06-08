بو حبيب عرض مع نظيرته الفرنسية النزوح السوري والانتخابات الرئاسية في لبنان ومسألة عدوان كولونا: لا مرشح رئاسيا لفرنسا

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاثرين كولونا، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" المنعقد في الرياض.

وتفاهم بوحبيب وكولونا على "مسألة السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان".

كما تناولا "ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية".

وقال كولونا: "ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها أن يصبح للبنان رئيس للجمهورية، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتحدثت عن "تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون وزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفدا إلى لبنان، حيث سينشط ليسرع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

من جهته، أكد بو حبيب "ضرورة تأييد فرنسا الموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري".