وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.



وفي بداية اللقاء، قدم وزير الخارجية السعودي شكر القيادة وتقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، وعلى سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش، بحسب ما أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية.