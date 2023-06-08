"تجنبا لأي تصعيد"... اليونيفيل: ندعو الجانبين الى ضبط النفس

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علق الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي على الوضع في كفرشوبا، بتصريح "للوكالة الوطنية للاعلام" قال فيه: "ان جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض، وكانوا على الأرض منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".

أضاف: "اننا نحثّ الأطراف على استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو يجري الاتصالات بالأطراف، ويسعى جاهداً لإيجاد حلول. وندعو كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".