A + A -

نظمت مديرية البقاع في مؤسسة "جهاد البناء الإنمائية"، بالتعاون مع القطاع الثالث ل"حزب الله" في البقاع، ورشتي إرشاد في بلدتي طاريا وبوداي، تحت عنوان: "الرعاية الصحية للأغنام"، شارك فيهما عدد من مربي الماشية في قرى غربي بعلبك.



وحاضر في الورشتين الطبيب البيطري الدكتور إبراهيم الحاج سليمان، الذي أعطى التوجيهات والإرشادات لمربي الماشية حول أصول الرعاية الصحية في تربية الماشية، شارحا "الأمراض والأوبئة والآفات التي قد تصاب بها قطعان الماشية وكيفية التعاطي معها".



وفي ختام الورشتين، تم توزيع لقاح "التسمم الدموي" للماشية مجانا على المشاركين.