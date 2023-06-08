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الأسمر تشكر ميقاتي ووزير الطاقة: احتجاجات المواطنين في موضوع فواتير الكهرباء المستجدة "أسفرت"!

8
JUNE
2023
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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان أنّ "تحركات ومراجعات الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين اللّبنانيين واحتجاجات المواطنين في موضوع فواتير الكهرباء المستجدة أسفرت عن اجتماع وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزيري الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ويوسف خليل، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي".

ولفت إلى أنّ "وزير الطاقة أبرز في تصريحه بعد الاجتماع النية الصادقة بالبحث الجدّي لتعديل وتخفيض الرسوم الثابتة على عدادات المشتركين وكذلك الرسوم المتحركة على الاستهلاك فضلاً عن خفضها للمؤسسات الصناعية بالإضافة الى البحث في موضوع سعر الصرف على منصة صيرفة والزيادة 20% المفروضة من مصرف لبنان وإمكانية إعطاء بدلات مخفضة خلال الليل".

وأردف، "إنني باسم الاتحاد العمالي العام وفي انتظار أن توضع هذه الحلول والمقررات موضع التنفيذ أشكر للرئيس نجيب ميقاتي وسائر المعنيين من وزراء ومديرين عامين تجاوبهم السريع مع المطالب المحقة للاتحاد العمالي العام".
وتابع، "أخصّ بالتحية وزير الطاقة لمتابعته الحثيثة وتحركه الدؤوب في هذا المجال، وفي مجال إعادة التيار الكهربائي الى المواطنين آملاً أن تتكلّل مساعيه بالنجاح سريعًا، وسنكون مع سائر هيئات المجتمع المدني والنقابات السند الأساسي لتطبيق الخطوات التي تخفف الأعباء عن المواطنين".

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