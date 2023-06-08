"لبنان اصبح رهينة بيد عصابة"... حرفوش عن توقيف الاعلامية فجر السعيد: "عيب"!

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غرد صاحب مشروع جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش عبر حسابه على "تويتر":

ما حصل مع ابنة الكويت والاعلامية فجر السعيد، بمنعها من دخول لبنان وطردها بعد اعتقالها ليلة كاملة بدون ماء او انترنت، وبدون أي سبب، عيب على شرف لبنان وتاريخه.

وهو دليل جديد على ان لبنان اصبح رهينة بيد عصابة من انتحل مركز الرئاستين الاولى والثالثة، ومعه الرئيس الثاني، وميليشيا ترهب الشعب.

على أي قرار قضائي ارتكزو ليمنعوها وأي قاضي ارسل القرار بالمنع للامن العام ؟

اين الرأي العام من ما يحصل في لبنان ؟ وأين الكويت ودول الخليج وكيف لهم أن يحمون مواطنيهم من المنع والطرد في أي لحظة وبدون أي ذنب او جرم !!!



