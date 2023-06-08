الأمن العام يوضح سبب "عدم السماح" لفجر السعيد بالدخول الى لبنان!

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانٌ جاء فيه, "بتاريخ 7/6/2023 تقدمت فجر السعيد، عند وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول الى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن ان بحقّها اجراء عدم السماح لها بالدخول".



وأضاف, "ان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام، يوضح أنَّ اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه، مناطة وفقا للقوانين المرعية الاجراء حصرا بالمديرية".



وتابع, "كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالاصالة او بالوكالة، لإعادة النظر بأي اجراء يصدر عنها في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ.