كولونا لبوحبيب: ليس لفرنسا مرشح رئاسي

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اجتمع معالي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاثرين كولونا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش المنعقد في الرياض. وقد تفاهم الوزيران حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا. كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية، حيث شددت الوزيرة كولونا على انه ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.كما افادت الوزيرة الفرنسية عن تعيين الرئيس ماكرون لوزير خارجيته السابق جان ايف لودريان موفدا الى لبنان حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

من جهته، أكد الوزير بو حبيب على ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري.