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انتحل صفة موظّف في السفارة البولنديّة!

8
JUNE
2023
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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، اللبنانيّ (م. خ.) في بلدة المَرج، وبعد تفتيش منزله عثرت على أوراق وجوازات سفر ومستندات تعود للبنانيّين من مختلف المناطق.

في التفاصيل، أعلن (م. خ.) عبر صفحته على الفيسبوك عن تأمين تأشيرات سفر إلى مختلف الدّول، مدّعياً أنّه موظّف في السّفارة البولنديّة، واضعاً رقمه الخاصّ بتصرّف المتابعين. بعد الرصد والمتابعة، تأكّد لأمن الدّولة عدم صحّة ما يدّعيه، وأنّه منتحل لصفة الموظّف في السفارة البولنديّة.

بعد توقيفه، وأثناء التحقيق الذي جرى تحت إشراف القضاء، اعترف بانتحاله صفته المذكورة، وبأنّ لديه عشرات الطلبات من لبنانيّين من مختلف المناطق، يطلبون تأشيرات سفر، لقاء دفعاتٍ ماليّة راوحت بين 500 و5000 دولارٍ أميريكيٍّ.

بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة المدعوّ (م. خ.)، وتطلب إلى كلّ من وقع ضحيّة احتياله، التوجّه إلى أقرب مركز لأمن الدّولة، لإجراء المقتضى القانونيّ المناسب.

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