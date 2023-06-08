دعوةٌ من "الخارجية الإيرانية" إلى "القوى السياسية اللبنانية"

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دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، "القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية".



ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان تأكيده على, "ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية"، داعيا إياهم إلى "الإسراع بهذه المهمة".



يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله، كان قد التقى بوزير الخارجية ‏الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أواخر نيسان الماضي، والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.

ونقلت قناة "الميادين", إن اللقاء شهد استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره ‏على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.



وجاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، إلى بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.



وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه: "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان".



وأكّد أنَّ, "زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان".



وأشار إلى أن إيران, "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".