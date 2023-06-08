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يعرف الدهاليز اللبنانية.. حرفوش يهنئ لو دريان: رضوخ لارادة اكثرية موارنة لبنان و انذار للكارتيل

8
JUNE
2023
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هنأ صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش وزير خارجية فرنسا السابق جان ايف لو دريان بمهمته الجديدة ممثلاً خاصاً لفرنسا في لبنان من قبل رئيسها ايمانويل ماكرون شخصياً.

واعتبر حرفوش، أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لنهاية عمل خلية لبنان في الاليزيه التي كانت مشكلة من سفراء فرنسا السابقين بالتنسيق مع السفير دوكان، وفشل مشروع فرض مرشحين حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية ونجيب ميقاتي، والرضوخ لارادة اكثرية موارنة لبنان بانتخاب أي مرشح منهم".

ولفت حرفوش، إلى أن لودريان الذي أعلن في مؤتمر صحفي معرفته بحجم الاموال المنهوبة من قبل سياسيي لبنان ومكانها، يعتبر من الملمين بدهاليز لبنان ومن أشد المطالبين علناً بمعاقبة الفاسدين وتجميد حساباتهم المصرفية واملاكهم الخاصة على جميع أراضي فرنسا، ومؤيداً لوصول نخبة جديدة لادارة للسياسة اللبنانية، كما أن لودريان يعمل بطريقة فردية وينسق مباشرة مع الرئيس ماكرون.

تعيين لو دريان "كمفوض سامي فرنسي في لبنان"، بحسب حرفوش بمثابة انذار الى الكارتيل في لبنان.

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