اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي... الحاج حسن يلتقي نظيره السعودي

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أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مباحثات مع نظيره السعودي عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي في الرياض.



خلال اللقاء، أطلع الحاج حسن الفضلي على واقع القطاع الزراعي في لبنان لا سيما عمليات التصدير وتفاصيل الإجراءات التي تعتمدها الوزارة والفحوصات المخبرية من أجل تجهيز المنتجات الزراعية اللبنانية وتحضيرها للتصدير إلى معظم دول العالم.



كما استمع الحاج حسن إلى الوزير السعودي حول الواقع الزراعي في المملكة والتطوّر الكبير الذي يشهده القطاع، وتم الإتفاق بين الفريقين على ضرورة تفعيل التواصل بين الوزارتين لما فيه مصلحة القطاع الزراعي في كلا البلدين.

وخلال إجتماعات المجلس التنفيذي "لأكساد" المنعقد في المملكة العربية السعودية، تم التأكيد على توحيد الجهود العربية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل العمل مع مؤسسات جامعة الدول العربية التي تعنى بالقطاع الزراعي.