عناوين الصحف ليوم الخميس 8 حزيران 2023

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الأخبار: البوط العسكري فوق القانون

ماكرون يخلط الأوراق مجدّداً: موفد فرنسي جديد لتأمين «توافق فعّال»

الاتصالات على خطى البنزين: جدول متحرّك للأسعار!

الاتفاق النووي المؤقّت يقترب... وضغوط إسرائيل لم تثمر

الديار: جلسة ١٤ حزيران للعد والأحجام والصورة والاتصالات الداخلية «مكانك راوح»

جنبلاط ينتظر وباسيل يناور على الجميع... جعجع للمواجهة و«الثنائي» لن يتراجع

عمليات حدودية تستهدف صناعة الكبتاغون بتنسيق لبناني ــ سوري ــ عراقي ــ اردني

نداء الوطن: تذبذب بعض التغييريين يخدم مرشح المنظومة... وموفدان للراعي يلتقيان بري غداً

"الثنائي" يخوض"الجهاد الأكبر" ضد الـ65 صوتاً لجهاد أزعور

البناء: ماكرون يكلّف لودريان بمساعي التوافق اللبنانية… وبكركي تقود داخلياً مساعي موازية / اللقاء الديمقراطي يقرر اليوم… والتيار لم يحسم موقفه… و14 نائباً خارج الاصطفاف / اسماعيل ناصر يخطف الأضواء نحو كفرشوبا ويُعيد رسم خط الانسحاب… وتحيّة من بري وحردان /

اللواء: ماكرون يعيِّن لودريان موفداً إلى لبنان.. وموفدا بكركي في عين التينة اليوم

تعثُّر عوني في لملمة ندوب الجفاء مع حزب الله.. ونواب في التكتل لن يصوتوا لأزعور

النهار: التعبئة تتصاعد وانتقال الملف اللبناني إلى لودريان



الجمهورية: ما بعد 14 حزيران: إحتمالات مفتوحة





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