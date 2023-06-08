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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 حزيران 2023

8
JUNE
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تراقب جهات عربية ودولية ما يتسرّب من معلومات حول المواقف التي صدرت عن الرئيس السوري خلال لقائه بالرئيس السابق ميشال عون سواء ما يتصل بنظرة سورية للاستحقاق الرئاسي اللبناني أو لملف النازحين أو العلاقات السورية السعودية وتقييمه للقمة العربية ومستقبل الوضع في سورية.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن الرئيس نبيه بري يسقط مفاعيل الخطة الهجومية للفريق المناوئ استباقياً فحدد موعد الجلسة بينما كانوا يُعدّون لحملة تحت عنوان أن بري يتلاعب بالصلاحيات ويتهرّب من الدعوة، وأعلن عن التصويت باسم المرشح سليمان فرنجية قبل أن تنطلق حملتهم باستهداف التصويت بالورقة البيضاء ويبدو أن في الجعبة ما هو مخبّأ ويظهر في حينه.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس

تمالك مسؤول كبير في عاصمة مجاورة ذهوله، وهو يستمع الى مدخل حديث مسؤول لبناني سابق عن مرحلة عاصفة مرت كالأعاصير في بلاده!

 

غمز

لعب نائب مرجع كبير دوراً في إعادة فتح قنوات الاتصال مع مرجعية غير زمنية..

 

لعز

خلافاً لاستنتاجات تعلقت بحدث عربي - إقليمي صدرت عنه مواقف ايجابية تجاه لبنان، لم توضع أية آلية عملية بشأن المساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ ابتعاد نائبة عن الإعلام وغيابها عن السجالات الحاصلة، يعود إلى تكليفها من رئيس كتلتها بالتواصل مع الخصوم.

 

تبيّن أنّ معظم مسؤولي الحزب التقدمي يتعاملون مع استحقاق 14 حزيران على أساس أنهم سيصوتون لمصلحة جهاد أزعور، ولكنهم ينتظرون المعطيات الأخيرة التي ستقدم في اجتماع «اللقاء الديموقراطي».

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