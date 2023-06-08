الاهتمام السعودي منصب على سوريا... تنسيق لبناني ــ سوري ــ عراقي ــ اردني

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

التاخير في الانتخاب الرئاسي يعود الى ان لبنان ليس اولوية في زحمة الاستحقاقات والتسويات الكبرى، والاهتمام السعودي منصب على سوريا حاليا واستقرارها ووصول المساعدات العربية والاممية الى اراضيها، بالاضافة الى العمل على التخفيف من قانون قيصر الذي سيكون الطبق الاساسي في المحادثات الاميركية السعودية، خصوصا ان دمشق سبقت وصول وزير الخارجية الاميركي الى الرياض بحملة واسعة جدا على تجار المخدرات والمهربين وتدمير معامل الكبتاغون والقضاء على العديد من العصابات على الحدود السورية مع لبنان والاردن والعراق بالتنسيق مع القوى العسكرية في هذه الدول حسب مقررات قمة جدة للحد من تهريب الكبتاغون. وقد اظهرت التوقيفات، ان هذه الشبكات واحدة وتستفيد من حالات الفوضى على الحدود. وتمت العمليات بمتابعة اجهزة عالمية،