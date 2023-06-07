قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود على الأوتوستراد من زوق مصبح وصولا إلى جبيل

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صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.

ونتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط بعمليات الترويج في مناطق كسروان، ويدعى: م. د. (مواليد عام 1994، سوري)

بتاريخ 19-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جبيل أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي، تم ضبطها.

بتفتيشه والسيارة عثر على /42/ مظروفا شفافا بداخل كل منها كمية من المخدرات، /3/ قطع من مادة حشيشة الكيف، مبلغ مالي وهاتف خليوي عدد/2/.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن من محلة زوق مصبح وصولا الى جبيل على متن السيارة التي اوقف على متنها.

اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".