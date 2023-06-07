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بوشكيان يوضح الأخبار المنقولة عن وزير الاقتصاد

7
JUNE
2023
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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، بياناً جاء فيه: "تداولت وسائل الإعلام أخبارا منقولة عن وزير الاقتصاد والتجارة الزميل أمين سلام يفيد فيها عن تعديات وزير ووزارة الصناعة على صلاحيات وزير ووزارة الاقتصاد والتجارة".

وتابع، "إني إذ أبدي الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع في إطاره المؤسساتي والإداري البحت في اجتماع مع الوزير سلام، أود توضيح ما يلي:

1- لقد أصدر وزير الصناعة السابق وائل أبو فاعور قراراً رقم 1/53 تاريخ 2019/05/09، يطلب فيه تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان في سجل خاص لدى وزارة الصناعة، وذلك لأهداف عدة منها حماية الصناعة الوطنية ومنع إغراق السوق المحلية بسلع منافسة للمنتجات التي يصنع مثيل لها في لبنان، والتأكد من تلبية المواصفات والمعايير الموضوعة في لبنان.

 


٢- لدى مراجعتي من قبل مستوردين للمفروشات أوقفت شحناتهم من قبل الجمارك تطبيقا للقرار أعلاه، أصدرت قرارا حمل الرقم 1/70 تاريخ 2022/09/22 هدفه تأجيل العمل بالقرار الصادر عن الوزير أبو فاعور حتى 2022/11/30. ثم ألحقته بقرار تأجيل ثان لقرار الوزير أبو فاعور حمل الرقم 1/115 بتاريخ 2022/12/20 ولغاية 2023/1/15، وذلك إفساحا في المجال للتجار والمستوردين لتحضير المستندات المطلوبة وإعطائهم المهل الكافية لالتزام القرار المذكور.

3- إن القرار 1/53 القاضي بإلزام المصانع الأجنبية تسجيلها في وزارة الصناعة أتى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وحماية الصناعة الوطنية".

وختم البيان، "إن مجلس الوزراء في إطار حرصه على حماية السوق المحلية من استيراد منتجات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتطبيقا للقوانين المرعية، وافق في جلسته الأخيرة، بناء على اقتراح وزیر الصناعة، على مشاريع مراسيم تعطي صفة الالزام القانوني لمواصفات وطنية متعلقة بقطاع المفروشات بهدف ضبط جودة هذا القطاع وسلامته".

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