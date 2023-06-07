مكتب وزير الشؤون عن برامج المساعدات المالية: إرسال الرسائل النصية سيبدأ غدا

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تناول المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار "برامج المساعدات المالية"، وقال: "بعد تأخر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، يؤكد الوزير حجار أن عملية إرسال الرسائل النصية ستبدأ غدا في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها ضمن برنامج أمان 20 مليون دولار".

أضاف: "بالنسبة إلى البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، ستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران، على أن تستمر لغاية 16 حزيران، وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها 8.5 مليون دولار. كما ستوزع خلال حزيران 1900 بطاقة إضافية على أن يتم تحويلها في آخر أسبوع من حزيران".