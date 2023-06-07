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البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: وزارة الأشغال ورشة عمل لا تهدأ

7
JUNE
2023
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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والنواب الاعضاء. 

وأشار النائب البستاني عقب الجلسة ان: "معالي وزير الاشغال العامة هو نجم هذه المرحلة استعدادا لموسم الصيف بحكم التحسينات التي يجريها في المطار والمعابر الحدودية لتسهيل قدوم الوافدين الى لبنان. وتوجهنا في لجنة الاقتصاد هو عدم زيادة الضرائب وإنما خلق ايرادات جديدة للدولة بطرق مبتكرة، وأكثر ما لفتنا قول الوزير عن وزارته بأنها الأكثر انفاقا والأقل ايرادا".

وأضاف البستاني: "ايرادات وزارة الأشغال كانت بالليرة اللبنانية، لكنها أصبحت مدولرة منذ آب 2022،  ونحن كلجنة اقتصاد نلم بوضع مرفأ بيروت وعملية الاستيراد، ولفتنا اعادة الثقة بالمرافىء اللبنانية حيث زادت حركة الترانزيت بنحو 76% على الرغم من الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

وقال:” لقد تحدث الوزير عن فكرة لاقت استحساناً لدى اخواننا العرب وهي ربط المرافىء اللبنانية بالمرافىء العربية. كما جزم معاليه باننا لا نريد بيع مرفأ بيروت او تحويله الى مطاعم أو فنادق واقترح بعض الزملاء ان تتطور المنطقة المحيطة بالمرفأ وتصبح منطقة سياحية لزيادة العائدات. أما عن الاهراءات، فأكد الوزير انه سيعمل بطريقة موازية للاهراءات القديمة وسيعمل على بناء اهراءات جديدة. وتمنت اللجنة على الوزير تحسين الخدمات والعمل في مطار بيروت واعادة درس أسعار المنتجات التي تباع فيه".

وتابع البستاني: "تطرقنا أيضاً الى موضوع "زيتونة باي" وما تتقاضاه الدولة من رسوم ايجار للمتر المسطح، وبحثنا مع معالي الوزير وضع الاملاك البحرية، وذكر الوزير أن هناك الكثير من القوانين المرعية الاجراء لا تسمح له التصرف في هذه الأملاك، وأبدى أعضاء اللجنة استعدادهم لتقديم خريطة طريق لتحديث تلك القوانين".

 

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