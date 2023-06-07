مرشح "ثالث" في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة

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اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن “مجرّد الدعوة إلى جلسة هي خطوة إلى الأمام ولا أعتقد أن أياً من القوى سيقاطعها”، معلناً “أننا لن نكون جزءا من تطيير نصاب الجلسة مهما كانت النتيجة”.

وقال البزري : لدينا اسم ثالث نؤيده لرئاسة الجمهورية والبحث لا يزال جارٍ في هذا الموضوع، مضيفاً “نتمنى أن يكون الرئيس المقبل بعيدا عن التجاذبات السياسية”.

ورداً على سؤال حول زيارة الرئيس السابق ميشال عون الى سوريا، قال البزري: “عون لم يقطع علاقته مع سوريا وقام بزيارات عدة لها قبل انتخابه رئيساً والبعض حاول ربط زيارته الأخيرة بالاستحقاقات القائمة ولا أعرف نيّاتها لكن نتائجها ستظهر”.

على صعيد آخر، قال: “يجب أن نسقط مبدأ الحكومات الوفاقية كي لا تكون حكومة تقاسم الجبنة فنحن في نظام برلماني وكثر في الطائفة السنية مرشحون لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وفي سياق منفصل، اعتبر البزري أن “الواقع الصحي في لبنان خطير جداً فكلفة الطبابة غالية وغالبية اللبنانيين غير قادرين على الاستشفاء والدواء غير متوفر للمقتدرين كما لغير المقتدرين والحل هو سياسي بإعادة انتظام عمل المؤسسات”.